Flüchtlinge finden neues Zuhause

Auerbach. Der Neckar-Odenwald-Kreis betrieb in den Jahren 2015/16 mehr als 30 Unterkünfte für Flüchtlinge. Dem Rückgang der Anzahl der Flüchtlinge folgte dann ein Rückbau der Unterbringungskapazitäten, so dass einzig die Gemeinschaftsunterkunft in Hardheim mit einer Kapazität von 195 Plätzen für die Flüchtlingsunterbringung verblieb. In der zweiten Jahreshälfte 2019 war der Aufnahmeüberhang aus den Jahren 2015/2016 aufgebraucht und der Landkreis hatte nun wieder seine volle Aufnahmeverpflichtung zu erfüllen. Diese Entwicklung ließ erwarten, dass die Kapazität der Hardheimer Unterkunft nicht mehr ausreicht. Überdies erschien durch die Corona-Pandemie eine Auflockerung der Belegungsdichte angezeigt.

Mit der Unterkunft in Auerbach, einem vom Landkreis angemieteten Mehrfamilienwohnhaus, in welchem elf Wohnungen für maximal 60 Personen zur Verfügung stehen, wurde die Unterbringungskapazität des Landkreises nun von 195 auf 255 Plätze erweitert. Die geplante Erstbelegung der Unterkunft in Auerbach, in der nur Familien unterkommen sollen, war ursprünglich im Jahr 2020 vorgesehen, wurde dann aber verschoben. Mit Ralf Geyer steht ein erfahrener Sozialarbeiter als Betreuer der Unterkunft zur Verfügung. Mittlerweile leben 29 Bewohner in der Unterkunft in Auerbach zuhause sind.

Die Verweildauer der Bewohner wird sich nach dem Ausgang des Asylverfahrens richten. Maximal verbleiben die Personen jedoch 24 Monate in dieser Unterbringungsform. Es folgt eine Zuteilung an die Gemeinden des Landkreises im Rahmen der kommunalen Anschlussunterbringung.