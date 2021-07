Flucht nach Unfall in Osterburken

Osterburken. Von Zeugen wurde am vergangenen Samstag gegen 15.30 Uhr nach Angaben der Polizei ein Verkehrsunfall im Bereich der „Hohen Steige“, Hausnummer 7, gemeldet. Dabei wurde beobachtet, wie ein dunkler Pkw, vermutlich schwarzer BMW 1er, einen ordnungsgemäß geparkten Pkw mit Mos-Zulassung seitlich touchierte und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der flüchtige dunkle Pkw befuhr die Bahnhofstraße in stadtauswärtige Richtung. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Zeugen konnten ein Teilkennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges ablesen, das nach Angaben der Polizei die Buchstaben Bch-M enthalten soll.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1