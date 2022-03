Flamenco und mehr in Mosbachs Alter Mälzerei

Mosbach/Buchen. Das Gitarrenduo Café del Mundo gastiert am Sonntag, 3. April, um 19 Uhr in Mosbachs Alter Mälzerei. Unverdrossen spielen Jan Pascal und Alexander Kilian gegen die Krisen der Welt an – erst Corona und nun die weitaus größere, der Krieg in der Ukraine. Eine schwierige Zeit waren die zurückliegenden Lockdowns, doch die beiden Gitarristen haben auch die Chancen gesehen und die erzwungene, fast konzertfreie Phase genutzt, um neue CDs und Platten aufzunehmen und eine neue Marketingstrategie zu entwickeln. Nun also wieder einmal ein Livekonzert in der Region. Dabei gibt es Flamenco, die Musik des magischen Südens, nicht nur zum Hören: Für den zusätzlichen optischen Genuss sorgt Tänzerin und Choreografin Mercedes Pizzaro.

