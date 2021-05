Finanzielle Hilfe und Beratung

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Landarzt-Stipendium des Neckar-Odenwald-Kreises geht in die zweite Bewerbungsphase. Bewerbungsstart war der 1. April und Bewerbungen können noch bis zum 21. Mai unter www.wir-fuer-mediziner.de/stipendium eingereicht werden.

AdUnit urban-intext1

Mit dem Landarzt-Stipendium des Medizin(er)-Netzwerks „Wir für Medizin(er)“ unterstützt der Kreis auch in diesem Jahr bis zu vier junge Medizinerinnen und Mediziner während ihres Medizinstudiums (Humanmedizin) finanziell mit 500 Euro monatlich für eine Förderdauer von maximal vier Jahren. Mit dem Ziel, eine hervorragende ärztliche Versorgung mit jungen Nachwuchskräften zu sichern, wurde das Programm 2020 ins Leben gerufen. Bewerben können sich Medizinstudierende, die sich ein späteres Leben und Arbeiten im Landkreis vorstellen können, und einen besonderen Bezug zum Kreis pflegen, an einer europäischen Universität eingeschrieben sein und den ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung bestanden haben.

„Wir freuen uns, auch in diesem Jahr, Medizinstudierenden aus dem Kreis und einem besonderen Bezug hier her, die Chance zu geben, sich für ein Landarzt-Stipendium zu bewerben. Die Stipendiaten dürfen sich nicht nur auf eine finanzielle Unterstützung freuen, sondern auch auf ein Betreuungs- und Beratungsangebot, mit dem wir ihnen immer gerne mit Rat und Tat zu Seite stehen. Unsere Stipendiatinnen vom letzten Jahr sind begeistert und würden sich jederzeit wieder für das Landarzt-Stipendium bewerben“, so Kreisentwicklerin Lisa-Marie Bundschuh, Sinja Göltl und Dr. Christoph Ellwanger aus den Neckar-Odenwald-Kliniken, die das Team des Landarzt-Stipendiums bilden.

Im Gegenzug für die Studienbeihilfe dürfen die Studierenden nach Erteilung der ärztlichen Approbation so lange im Landkreis ärztlich tätig werden, wie sie das Stipendium bezogen haben oder ihre Facharztweiterbildung hier absolvieren. Eine weitere Bedingung für die finanzielle Unterstützung ist, dass die Stipendiaten Anteile ihres praktischen Studienjahrs PJ (konkret: eines von drei Tertialen beziehungsweise zwei von vier Quartalen), sowie zwei von vier Famulaturabschnitten während des Studiums im Neckar-Odenwald-Kreis ableisten.

AdUnit urban-intext2