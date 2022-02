Feuerwehr etwa 70 Mal im Einsatz

Neckar-Odenwald-Kreis. Deutlich mehr zu tun als bei Sturm „Ylenia“ hatten die Feuerwehren im Neckar-Odenwald-Kreis während der Zeit, als das Sturmtief „Zeynep“ über den Odenwald fegte. „Es waren etwa 70 Einsätze“, informierte Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr die FN – die meisten davon am Freitag zwischen 18 und 21 Uhr. Hauptinhalt der Einsätze, die sich über den gesamten Kreis verteilten, war das Entfernen von umgestürzten Bäumen, die Straße blockierten. In Buchen und Mosbach krachten Bäume auf jeweils einen Verteilerkasten der Telekom. Der größte Einsatz stand am Samstag um etwa 2.30 Uhr in Waldbrunn an. Dort hatte der Sturm eine Stromleitung abgerissen. Aufgrund des daraus resultierenden Funkenschlags gab es Rauchentwicklung. Einige Haushalte waren im Anschluss daran ohne Strom. Personen kamen nirgends zu Schaden. mf

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1