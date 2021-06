Ferienlager im Sommer kann stattfinden

Mosbach. „Für viele Kinder und Jugendliche ist das Ferienlager oder Ferienprogramm im Sommer eine echte Attraktion im Jahresverlauf. In den vergangenen Tagen haben mich dazu einige Zuschriften erreicht, ob dieser Freizeitspaß in diesem Sommer stattfinden kann. Jetzt herrscht Klarheit und ich freue mich, dass wir uns als Landesregierung darauf verständigen konnten, angesichts der positiven Entwicklung der Pandemie, solche Angebote für junge Menschen wieder ab dem 1. Juli möglich machen zu können“, freute sich der CDU-Landtagsabgeordnete und Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL in Mosbach.

Weitere Erleichterungen

Wie aus der Debatte im Landtag hervorging, gibt es vor dem Hintergrund sinkender Infektionszahlen weitere Erleichterungen im Bereich der Tagesangebote für Jugendliche. Damit gebe es nach einer langen Durststrecke nun endlich wieder eine Perspektive für Jugendliche, sich mit Freunden treffen zu können, freut sich der Minister.

Umsicht walten lassen

Und weiter gibt sich Hauk zuversichtlich: „Kinder und Jugendliche mussten während der Pandemie oft zurückstecken, deshalb sind weitreichende, aber auch sichere Öffnungen in Bereich der Jugendarbeit nur konsequent. Dabei hoffen wir auch auf die Mitarbeit und Umsicht aller Projektleiter solcher Angebote“, so Hauk.

In Stadt- und Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 sollen auch Angebote mit Übernachtung außerhalb des eigenen Haushalts für getestete, genesene oder geimpfte Personen wieder möglich sein und bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 noch weiter ausgebaut werden können. Mit der Änderung der Verordnung wird darüber hinaus eine neue Inzidenz-Grenze kleiner oder gleich zehn eingeführt.

Diese sieht weitgehendste Öffnungen vor. In Stadt- und Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 werden die offenen Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit zugelassen.

Aktivitäten wieder möglich

Auch Angebote mit Übernachtung im eigenen Haushalt werden in Bezug auf getestete, genesene oder geimpfte Beteiligte weiter geöffnet. „Das bedeutet konkret, dass Ferienlager, Stadtranderholungen und Ferienprogramme unter Beachtung von Hygieneregeln je nach Ausgestaltung und Infektionslage in Stufen von 60, 120, 240 und sogar mit bis zu 360 Teilnehmenden und Betreuungskräften wieder stattfinden können.

Damit dürften viele beliebte Sommeraktivitäten, wieder möglich sein“, ist sich Peter Hauk sicher.

