Bei der Kreistagssitzung am Montagnachmittag in der Odenwaldhalle in Mudau hat Landrat Dr. Achim Brötel die Gleichstellungsbeauftragte Angelika Bronner-Blatz in den Ruhestand verabschiedet. Sie war insgesamt 19 Jahre lang im Landratsamt tätig, davon fast zehn Jahre lang als Gleichstellungsbeauftragte.

Wie Brötel in seiner Würdigung sagte, habe Bronner-Blatz am 1. September 2003 ihre

...