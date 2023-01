Familienplanung unter der Lupe

Neckar-Odenwald-Kreis. Frühe Mutterschaft ist „out“, ab dem 30. Geburtstag wird der weibliche Kinderwunsch drängender, nur wenige Frauen schieben ihren Kinderwunsch über den 40. Geburtstag hinaus. So lässt sich zusammenfassen, wie die Familienplanung in Deutschland, aber auch lokal momentan läuft: Basis dieser Aussagen sind die Mutterschafts- und Geburtendaten in der Regionaldatenbank Genesis.

So beträgt deutschlandweit der Anteil jener Frauen, die mit über 40 Jahren Mutter werden, 4,64 Prozent. Mütter unter 20 waren es dagegen 1,60 Prozent. Im Neckar-Odenwald-Kreis lag das Verhältnis bei 4,07 zu 1,30 Prozent. Jüngere Mütter haben weniger Risiko, aber medizinisch spricht nicht automatisch etwas gegen eine späte Mutterschaft. Außer eventuell die Lebensverhältnisse: Bei späten Müttern können Wechseljahre, Pubertät der Kinder und pflegebedürftige Großeltern so ab 50 zeitlich in der Familie aufeinandertreffen. Was das Leben nicht leichter macht.

Medizinisch sieht es so aus, dass den Stempel „späte Mutter“ und „Risikoschwangere“ alle werdenden Mütter ab 35 Jahren aufgedrückt bekommen.

Im Neckar-Odenwald-Kreis weist die amtliche Statistik bis zum 31. Dezember 2020 insgesamt 292 Neugeborene mit einer 35plus-Mutter aus. Das ist ein Anteil von 22,41 Prozent an allen 1303 Geborenen dieses Jahrgangs. Im Vorjahr waren es 23,03 Prozent oder 290 Babys mit Müttern dieser Altersklassen gewesen.

Besonders sorgsame Schwangere

Rein medizinisch ist die späte Mutterschaft heutzutage im Urteil der Experten kaum noch ein Problem: Frauenärzte bescheinigen den „Risikoschwangeren“ sogar, besonders sorgsame Schwangere zu sein, denn sie halten die Kontrolltermine ein, essen gesund, rauchen nicht, trinken keinen Alkohol und meiden Stress. Die meisten Neugeborenen im Neckar-Odenwald-Kreis – wie auch in ganz Deutschland – hatten im erfassten Zeitraum allerdings eine 30- bis 35-jährige Mutter: Insgesamt war das bei uns 506-mal der Fall (38,83 Prozent). Mit Blick auf die jüngeren Jahrgänge waren weitere 360 Mütter zwischen 25 bis 30 Jahre alt (27,63 Prozent). Und 145 Mütter waren bei der Geburt ihres Kindes unter 25 Jahre alt (5,45 Prozent), darunter 17 jünger als 20 Jahre.

Eine Rolle beim Zeitpunkt der Entscheidung fürs Kind spielt auch, dass immer mehr Frauen studieren und nicht mit Anfang dreißig an Heim, Herd und in der Teilzeitfalle enden wollen.

Bildungsniveau spielt eine Rolle

Dass das Bildungsniveau eine Rolle spielt, zeigt die Feststellung, dass ein hoher Akademikerinnenanteil unter den Erwerbstätigen mit einem höheren Anteil älterer Mütter einhergeht. In Baden-Württemberg beispielsweise, stellt das Statistische Landesamt dazu fest: „Tatsächlich zeigt sich, dass dort, wo viele Akademikerinnen leben, die Mütter bei der Geburt ihrer Kinder tendenziell älter sind. So hat der Stadtkreis Heidelberg mit den meisten Spätgebärenden auch den mit Abstand höchsten Akademikerinnenanteil unter den 44 Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs. Umgekehrt ist in den meisten Kreisen mit einem geringen Anteil ’später Mütter’ auch der Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen mit einem Abschluss an einer Fachhochschule oder Hochschule/Universität unterdurchschnittlich.“

Macht man den bundesweiten Vergleich der Spätgebärendenanteile, dann kommt der Neckar-Odenwald-Kreis mit einer Quote von 4,07 Prozent auf Platz 218 unter aktuell unter 401 ausgewerteten Städten und Kreisen. In dieser Bundesliga der Ü-40-Mütter hat der bayerische Kreis Starnberg den höchsten Anteil mit 9,10 Prozent. Den niedrigsten Anteil weist die Stadt Emden mit 1,15 Prozent auf.

Nur zum Vergleich: Der Anteil der U-20-Mütter liegt in Emden bei 3,91 Prozent. Im Kreis Starnberg liegt die Jung-Mütter-Quote dagegen gerade mal bei 0,84 Prozent. Und im Neckar-Odenwald-Kreis beträgt sie 1,30 Prozent. Das ist zwar kein endgültiger Beweis, aber ein starker Hinweis. teb/zds