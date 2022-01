Fahrradfahrerin wurde angefahren

Mittelschefflenz. Eine Fahrradfahrerin wurde am Sonntagmittag in Mittelschefflenz von einem unbekannten Auto angefahren. An der Kreuzung der Wiesenstraße mit dem Rennweg wurde die 53-Jährige zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr von einem weißen Kombi erfasst. Der Wagen traf die Frau an der rechten Seite, woraufhin diese nach links zu Boden stürzte und sich leicht verletzte.

Anstatt anzuhalten und sich um die Fahrradfahrerin zu kümmern fuhr der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann am Steuer des Wagens einfach davon.

