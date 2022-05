Fahrbahndecke wird erneuert

Binau/Diedesheim. Seit dem 25. April wird im Auftrag des Regierungspräsidiums auf der B 37 im Bereich zwischen Neckargerach und iedesheim, die Fahrbahndecke in zwei Abschnitten erneuert. Von Samstag, 14. Mai, bis voraussichtlich Mittwoch, 1. Juni, wird nun der zweite Bauabschnitt mit einer Länge von rund 2,4 Kilometern zwischen Binau-Siedlung und Diedesheim umgesetzt. Um den Eingriff in den Verkehr möglichst gering zu halten, ist die B 37 während der Bauzeit im Baustellenabschnitt halbseitig gesperrt. Die Fahrbeziehung zwischen Mosbach und Eberbach bleibt während der Bauzeit befahrbar.

Umleitungen

Der von Heidelberg kommende Fern- und Schwerverkehr wird bereits in Neckargemünd über die B 45 nach Sinsheim umgeleitet. Ab dem Abzweig der L 633 in Neckargerach werden die von Eberbach kommenden Fahrzeuge über die Minne-burgbrücke Richtung Neckarkatzenbach, Neunkirchen und Breitenbronn auf die B 292 umgeleitet. Die Zu- und Abfahrt nach Binau ist während der Arbeiten in Bauabschnitt zwei von Neckargerach in beide Fahrtrichtungen uneingeschränkt möglich. Die Zufahrt über die B 37 von Binau nach Mosbach ist nicht möglich. Von Binau kann über die Gemeindeverbindungsstraße, L 527 nach Mosbach gefahren werden. Die Gemeindeverbindungsstraße dient nur der Abfahrt von Binau und wird als Einbahnstraße ausgeführt. Die Buslinien des ÖPNV können durch den Einsatz einer speziell gesicherten Ampelanlage mit Grünanforderung aufrechterhalten werden. Die Zufahrt zum „Fortuna Camping am Neckar“ ist von Mosbach im Einrichtungsverkehr von Neckargerach kommend, uneingeschränkt möglich. Aufgrund der Länge des Bauabschnitts ist punktuell mit längeren Wartezeiten vor dem Baustellenbereich für den fließenden Verkehr in Richtung Eberbach zu rechnen.

