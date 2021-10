Fachkräftesicherung im Fokus

Neckar-Odenwald-Kreis. Im Mittelpunkt eines Austausches zwischen Landrat Dr. Achim Brötel sowie Dr. Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der IHK Rhein-Neckar, und IHK-Geschäftsführer Dr. Andreas Hildenbrand stand das Thema Fachkräftesicherung: Auch jetzt noch gibt es freie Plätze für das laufende Ausbildungsjahr. Die Corona-Pandemie habe die Berufsorientierung erschwert, so der Tenor. „Auch wir bilden in vielfältigen Berufen aus und sind jedes Jahr auf der Suche nach engagierten Auszubildenden“, sagte Brötel. Nitschke und Hildenbrand berichteten insgesamt von einer sehr angespannten Lage am Ausbildungsmarkt. „Sechs Unternehmen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis in unserer Vollversammlung haben bislang von 42 ausgeschriebenen Stellen lediglich 26 besetzen können“, so Nitschke. Deshalb sei es wichtig, weiterhin für das Thema Fachkräftesicherung einzutreten, kamen Brötel, Nitschke und Hildenbrand überein. Man werde die Initiative Fachkräftesicherung künftig weiter vorantreiben. Mit Entwicklung der Dachmarke „Ausbildung NOK“ sei der Anfang gemacht.

