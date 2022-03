Exkursion für Interessierte

Schefflenz. Das Rebhuhn ist akut vom Aussterben bedroht. In der Region Schefflenz (Neckar-Odenwald-Kreis) befindet sich derzeit das bedeutendste Restvorkommen im gesamten Regierungsbezirk. Aber was brauchen Rebhühner für erfolgreiche Bruten? Wie finden balzende Rebhähne eine paarungsbereite Rebhenne? Und wie viele Rebhühner gibt es aktuell? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, laden die Initiatoren des Projektes Rebhuhnschutz Schefflenztal interessierte Bürger am Dienstag, 15. März, zu einer Exkursion ein. Je nach Witterung werden die Balzrufe der Rebhähne zu hören und, mit etwas Glück, auch ein Familienverband zu sehen sein.

