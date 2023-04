Etwas anderer Unterrichtstag

Walldürn. Nicht Deutsch, Mathe oder Englisch standen bei der Klasse 5 und 6 auf dem Stundenplan, sondern ein theaterpädagogisches Projekt. Die Gruppe „Mensch Theater“ war zu Gast in der Auerberg-Werkrealschule Walldürn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Tag begann mit einer kleinen Aufführung zum Thema „Cybermobbing“. Die drei Schauspieler Tobias, Marie und Markus verstanden es dabei, die Schülerinnen und Schüler aktiv mit ein zu beziehen. Es wurden kleine Szenen aus dem Alltag der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit dem Handy vorgespielt. Dabei wurde die Handlung kurz unterbrochen, gemeinsam besprochen und nach Ideen gesucht, wie man die Konfliktsituation lösen könnte.

Hierbei durften nun die Schülerinnen und Schüler aktiv mitspielen und versuchen, ihre Ideen umzusetzen, um die Handlung zu einem guten Ende zu bringen. Schnell wurde klar, dass es nicht immer einfach ist, allein Mobbing-Situationen zu lösen.

Mehr zum Thema Tag der offenen Tür Den „Campus am Taubergrund“ besichtigen Mehr erfahren Kreative Köpfe (Teil 4) Praktische Erfindungen im Fokus Mehr erfahren

Nach einer Pause gingen die Schauspieler und Theaterpädagogen in die Klassen, um in Workshops das Thema aufzugreifen. Die Schüler und Schülerinnen konnten dabei von eigenen Erfahrungen erzählen und es wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie und wo man sich Hilfe suchen kann und muss.

Rollenspiele erarbeitet

Am Schluss wurden noch in Gruppen kleine Rollenspiele erarbeitet, die den anderen vorgeführt wurden. Sätze wie „Warum macht ihr das?“ oder „Weil wir es können!“ zeigten den Schülern und Schülerinnen schnell, wie hilflos man sich fühlt, wenn man gemobbt wird.

Auch hier wurde geklärt, wie man es schaffen kann, dass es nicht zu einer Eskalation kommt: Jeder soll in seiner Umgebung dafür sorgen, dass es allen gut geht. Dazu ist ein bewusster und verantwortungsvoller Umgang mit den technischen Möglichkeiten des Handys notwendig.

Mit einer Blitzlichtrunde und der Frage „Was wünscht du dir für deine Klasse?“ und der Aufforderung an die Schüler und Schülerinnen aufeinander zu achten, damit sie eine gute Zeit in der Klasse und damit in ihrem Schulleben haben, endete der etwas andere Unterrichtstag für alle.