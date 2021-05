Mosbach. Rudi Schölle kommt am Freitag, 21. Mai, seinem Programm „Es gibt nur einen Rudi Schöller“ ins Zentrum für Kultur und Begegnung in der Neckarburkener Straße.18 in Mosbach. Das Programm wird ab 20 Uhr live aufgezeichnet und kann mit einem zuvor erworbenen Online-Ticket Live mitverfolgt werden. Diese Veranstaltung ist nur einmalig am 21. Mai verfügbar und kann nur online über die Website: www.fideljo.de gebucht werden. Beginn der Veranstaltung ist 20 Uhr.

Bei Rudi Schöller besticht dieser bezaubernde Kontrast zwischen seinem bescheidenen, etwas ungelenken Auftreten und dem subtilen, wortgewandten und blitzgescheiten Witz, der das Publikum unweigerlich in seinen Bann zieht. „Understatement meets Überschmäh“ – Schöllers Pointen sind treffend und überraschend. Und dadurch umso treffender.