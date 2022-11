Erster Technikkurs gestartet

Buchen/Mudau/Amorbach. Das länderübergreifende Verbundprojekt „MINT im Odenwald“ hat seinen ersten praxisorientierten Basiskurs für technisch und handwerklich interessierte Jugendliche begonnen. Unter dem Motto „lernWerkstatt!“ löten, sägen, konstruieren und gestalten die ersten zwölf Teilnehmer kleine Projekte und trainieren dabei ihr handwerkliches Geschick und ihr technisches Verständnis. Eine besondere Möglichkeit bietet ihnen dabei ein Teilprojekt, das sie unter Anleitung direkt an den Maschinen in den Werkstätten der beteiligten Firma Odenwälder Kunststoffwerke Gehäusesysteme GmbH in Buchen bearbeiten.

Am 9. November fiel der Startschuss für die zwölf Jugendlichen der Jahrgangsstufen 7 bis 9, die von unterschiedlichen Schulen aus der Region kommen. Unter Leitung von Annika Schirmer, der Projektverantwortlichen bei der „Joachim und Susanne Schulz Stiftung“ (JSSS), begann der Kurs mit Theorie und Möglichkeiten, Praxiserfahrungen zu sammeln. Erfahrene Ausbilder der OKW bieten den Kursteilnehmern fachliche Hilfestellung .

Pendelbus zum Kursort

Neben der theoretischen und praktischen Kursleitung erfüllt als dritter Projektpartner die Gemeinde Mudau eine besondere Rolle: Um die Distanzen nicht zu Hindernissen werden zu lassen, betreibt sie das „MINT-Mobil“, einen E-Bus, mit dem sie die Kursteilnehmern kostenfrei zum Veranstaltungsort und zurück bringt.

Damit die Kinder und Jugendlichen technisch-handwerkliche Fachkompetenzen entwickeln können, werden im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Bildungsprojekt „MINT im Odenwald“ künftig weitere Nachmittagskurse von d er 5. bis zur 10. Klasse angeboten werden. Diese Basiskurse dauern sechs bis acht Wochen mit einem festen wöchentlichen Termin.

Fördern von Talenten

„MINT im Odenwald“ schafft einen weiteren thematischen Schwerpunkt im von der JSSS getragenen Schülerforschungszentrums (SFZ). Die Angebote richten sich an Schüler mit „MINT“-Fähigkeiten und legen den Fokus auf ausbildungsrelevante Tätigkeitsfelder. „MINT“-Talente sollen ihre Fähigkeiten im handwerklichen Bereich und in der angewandten Informatik (Automatisierung, Robotik) sowie ihr Technikverständnis ausbauen können und in ihrem Interesse bestärkt werden.?

Für individuelle „MINT“-Projekte wird das SFZ in Amorbach im kommenden Jahr Jugendlichen aller Schularten ab der siebten Jahrgangsstufe offenstehen. Sie werden hierbei in ihrem selbstständigen, interessengeleiteten Arbeiten von den Betreuern der JSSS und der OKW-Gruppe begleitet.