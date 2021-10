Mosbach/Buchen. Die Neckar-Odenwald-Kliniken informieren am Dienstag, 5. Oktober, um 19 Uhr über Sportverletzungen und deren Erstversorgung vor Ort. In Kooperation mit dem Badischen Sportbund referiert Dr. med. Benjamin Helmert über „Erste Hilfe auf dem Sportplatz – kleinere und größere Notfälle im Breitensport“. Beim Sport können schnell kleinere Verletzungen auftreten. Viele davon sind harmlos. Manche sollten aber bereits auf dem Sportplatz versorgt werden, damit die Schmerzen nicht schlimmer werden und keine Folgeschäden entstehen. Tipps gibt Dr. med. Helmert, Oberarzt an der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie am Standort Mosbach, in einem Online-Vortrag. Anmeldung ist möglich über Veranstaltungen@Neckar-Odenwald-Kliniken.de. Die Zugangsdaten werden per E-Mail übermittelt.

