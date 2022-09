Erntegaben werden überreicht

Neckar-Odenwald-Kreis. Die diesjährigen Kreiserntedankfeier des Kreisbauernverbandes findet am Sonntag, 9. Oktober, in Schwarzach auf dem Platz bei der „Mörserglocke“ (in der Wildparkstraße in direkter Nachbarschaft zur Schwarzachhalle und dem Wildpark) um 10 Uhr statt.

Ökumenischer Gottesdienst

Begonnen wird mit einem ökumenischen Gottesdienst in Form eines „Bulldoggottesdienstes“. Selbststverständlich sind auch Fußgänger und Fahrradfahrer willkommen. Für Besucher gibt es Sitzmöglichkeiten auf Bierbänken, gerne kann ein Klappstuhl oder Hocker mitge-bracht werden. Durch eine leistungsfähige Beschallungsanlage ist garantiert, dass jeder Besucher alles hören wird.

Parkplätze für die Autos gibt es an der Schwarzachhalle beziehungsweise am Freibad. Da alles im Freien stattfindet, ist die Erntedankfeier vom Wetter abhängig.

Im Anschluss ist ein Beisammensein, bei dem Verbraucher und Verbraucherinnen mit Landwirten und Landwirtinnen ins Gespräch kommen können. Rolf Brauch wird in diesem Rahmen eine Festansprache halten. Wie gewohnt, werden Erntegaben an die örtlichen Kindergärten übergeben. Die „frisch gebacken“ Landwirtinnen und Landwirte, die in 2021 ihre Prüfung abgelegt haben, erhalten ihre Gehilfenbriefe.