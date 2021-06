Die Sieben-Tage-Inzidenz im Neckar-Odenwald-Kreis lag laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag am dritten Tag in Folge bei 17,4, denn dem Gesundheitsamt wurde erneut nur eine neue Corona-Infektion gemeldet. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle steigt damit auf 6338. Derzeit sind noch 37 Fälle im Landkreis aktiv. In drei bereits bestätigten Fällen wurde eine Mutation nachgewiesen,

...