Erneuerbare Energien standen im Fokus

Neckar-Odenwald-Kreis. Im Mittelpunkt eines Austausches zwischen Landrat Dr. Achim Brötel sowie Dr. Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, und IHK-Geschäftsführer Dr. Andreas Hildenbrand stand das Thema Energieversorgung, vor allem die IHK-Stromstudie für die Metropolregion Rhein-Neckar. Beide Seiten teilen die Ansicht, dass es eines fairen Interessensausgleichs zwischen Stadt und Land hinsichtlich von Entwicklungsflächen bedürfe. Denkbar wäre etwa ein „Bedarfszuschlag“ bei der Regionalplanung. Hintergrund: Ausbaupotenzial für die erneuerbaren Energien besteht vor allem bei der flächenintensiven Photovoltaik im ländlichen Raum.

Der Neckar-Odenwald-Kreis mit dem größten Potenzial für erneuerbare Energien in der Metropolregion Rhein-Neckar müsse seine Entwicklungsmöglichkeiten auch in anderen Bereichen erhalten können, entweder durch zusätzliche Wohn- und Gewerbeflächen oder Strukturmittel, so der gemeinsame Tenor. „Ich werbe aktiv dafür, dass wir so viel an erneuerbaren Energien zulassen, wie die Menschen vor Ort mitzutragen bereit sind. Und diese Grenzen können wir nur in einem offenen Dialog gemeinsam finden“, sagte Brötel. Auch Nitschke und Hildenbrand halten ein unvoreingenommenes und abgestimmtes Vorgehen für hilfreich. „Die IHK-Studie zeigt einerseits, dass die Metropolregion Rhein-Neckar die Chance auf einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien hat. Anderseits stehen wir erst am Anfang“, so Nitschke. „Am Anfang eines Prozesses des miteinander Redens und gemeinsamen Vorgehens in Kommunen und Kreisen, zwischen Kreisen und Teilregionen.“ Deshalb sei es wichtig, weiterhin über das Thema erneuerbare Energien zu sprechen.