Erlös für die Ukrainehilfe

Mosbach. Die Ausstellung „The Spirit of Freedom“ des Fahrenbachers Künstlers Pitt Henrich im Hauptgebäude des Landratsamts in Mosbach endete dieser Tage. Parallel zu der Ausstellung lief die Versteigerung des Bildes „Hope 4 Ukraine 24.02.2022“. Den Zuschlag erhielt am Ende Rüdiger Daberkow als Höchstbietender.

Der Erlös in Höhe von 3000 Euro geht an die deutsch-ukrainische Gesellschaft in Viernheim. Es sollen damit unter anderem Medikamente, Hilfsgüter sowie Lebensmittel für die Ukraine finanziert werden. „Wir bedanken uns nicht nur bei Rüdiger Daberkow, sondern ebenso bei Pitt Henrich für diese großartige Idee und Umsetzung“, so Natalya Kukla, Koordinatorin der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft.

Auch der neue Eigentümer des Werkes zeigte sich bei der Übergabe erfreut: „Es ist ein schönes Gefühl, auf diesem Weg einen kleinen Beitrag zur Unterstützung der Ukraine leisten zu können, verbunden mit der Hoffnung, dass der Krieg bald endet“.

Pitt Henrichs Werke sind mit hochwertigsten Materialien sowie mit Acryl- und Ölfarben gefertigt. Die Bilder zeigen einen farbgewaltigen, modernen, abstrakten und zeitgenössischen Kunststil. pm