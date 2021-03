Höpfingen. „Wir können nichts berechnen, wenn die zu berechnende Leistung zu keiner Zeit erbracht worden ist“: Bürgermeister Adalbert Hauck zeigte sich am Montag sehr solidarisch mit den Eltern von Höpfinger Kindern, die die Verlässliche Grundschule und die Kita-Betreuung in Anspruch nehmen.

Nachdem Corona-bedingt in Januar und Februar keinerlei Betreuung für Schulkinder möglich gewesen war und auch nicht alle Kinder von der Kita-Notbetreuung beaufsichtigt wurden, ordnete der Gemeinderat einstimmig den Erlass der entsprechenden Beiträge für Januar und Februar 2021 sowie im Falle der Verlässlichen Grundschule auch für den März an. Wie Bürgermeister Hauck erläuterte, werde die Landesregierung der als Träger fungierenden Gemeinde jedoch einen 80-prozentigen Zuschuss zur Entlohnung des Personals zahlen; an der Gemeinde selbst bleiben davon 20 Prozent Selbstzahleranteil hängen.

Rubrik „Verschiedenes“ bei der Höpfinger Gemeinderatssitzung Die Rubrik „Verschiedenes“ eröffnete Bürgermeister Adalbert Hauck bei der jüngsten Gemeinderatssitzung mit dem Dank an den DRK-Ortsverein für dessen Bereitschaft zur Durchführung von Corona-Schnelltests an vorerst drei Terminen; zusätzliche Termine seien denkbar. Die Mindestteilnehmerzahl für den „Toni“-Glasfaserausbau sei kreisweit fast erreicht. Seitens der Räte schlug Thomas Greulich vor, alleinstehenden Senioren bei der Organisation von Corona-Impfterminen unter die Arme zu greifen; Bürgermeister Hauck erklärte, dass die Gemeinde als Anlaufstelle fungieren könne. Schließlich berief sich Daniela Kaiser-Hauk auf die zur Debatte gebrachte Steuer für Freizeitpferde, die für gewissen Unmut bei Pferdehaltern sorge. Hier bekräftigte der Bürgermeister, keine solche Abgabe zu planen: „Darüber muss beraten werden“, stellte er klar. Thomas Greulich warf ein, dass es nicht um Geldschneiderei ginge, sondern um Gleichberechtigung im Zuge der Hundesteuer-Erhöhung – und es sich nur um einen Vorschlag handele. Auf sonntägliche Ruhestörungen durch einen Gewerbetreibenden im „Heidlein“ wies Josef König hin; Bürgermeister Hauck sicherte zu, der Sache nachzugehen. ad

„Der Berechnungszeitraum gilt allerdings nicht für den kompletten Zeitraum, weswegen nicht alle Zahlungen genau zu ermitteln sind“, merkte Kämmerer Christian Hauk an. Die Verlässliche Grundschule solle voraussichtlich – sofern coronabedingt gestattet – am 12. April und damit nach den Osterferien wieder öffnen. ad