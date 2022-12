Erhöhter Gehalt an Quecksilber

Billigheim. Auf dem Werksgelände der HIM am Standort der Sonderabfalldeponie Billigheim wurde im Zuge der Umgebungsüberwachung per Biomonitoring ein erhöhter Quecksilbergehalt festgestellt. Betroffen sind hauptsächlich Messpunkte auf dem Gelände der Deponie, aber auch zwei Messpunkte im nahen Umfeld. Die Überschreitungen wurden über das Biomonitoring-System festgestellt. Diese Vorsorgemaßnahme hat nun gegriffen: Die in den angepflanzten Gras- und Grünkohlkulturen gemessenen Quecksilbergehalte überschreiten den als Vergleichswert angenommenen „Orientierungswert der maximalen Hintergrundbelastung“. Dabei überschreiten diese an zwei Punkten im nahen Umkreis des Deponiegeländes auch den für pflanzliche Futtermittel relevanten Beurteilungswert.

Behörden wurden informiert

Nach Auswertung der aktuellen Werte wurden die Behörden informiert. Vorsorglich wurden alle weiteren Anlieferungen gestoppt, bei denen höhere Quecksilberwerte bekannt sind. Es wurden Bodenproben aus dem Umkreis der Deponie von zertifizierten Prüfanstalten vorgenommen: keine der Analysen zeigt erhöhte Quecksilberwerte. Die Ergebnisse von weiteren Messungen stehen noch aus. „Wir arbeiten eng mit den zuständigen Behörden zusammen, um eine restlose Aufklärung sicherzustellen“, so Theis.

Das Landratsamt habe die ergänzende Entnahme von oberflächennahen Bodenproben an insgesamt acht Stellen durch den Betreiber veranlasst, heißt es in einer Mitteilung. Darüber hinaus geht das Landratsamt zusammen mit dem Regierungspräsidium im Rahmen der Lebens- und Futtermittelüberwachung vorsorglich den Agrarprodukten nach, die im fraglichen Zeitraum in der Nähe angebaut worden sind“, heißt es in einer Mitteilung.