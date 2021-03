Neckar-Odenwald-Kreis. Auch wenn keine wirklichen Überraschungen zu erwarten waren: Die offizielle „Ermittlung und Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses der Landtagswahl am 14. März im Wahlkreis „Nr. 38 Neckar-Odenwald“ durch den Kreiswahlausschuss ist gesetzlich vorgeschrieben. Deshalb tagte der Kreiswahlausschuss am Donnerstag unter Leitung des Kreis-wahlleiters und Landrats Dr. Achim Brötel in öffentlicher Sitzung unter strenger Beachtung der Corona-Vorgaben, um das offizielle und endgültige Wahlergebnis zu ermitteln und bekanntzugeben. In der Sitzung lagen die Wahlniederschriften der Wahlvorstände und Briefwahlvorstände und die Zusammenstellungen der Ergebnisse zur Einsichtnahme aus.

Nach geringfügiger Berichtigung gegenüber dem vorläufigen Ergebnis stellte der Kreiswahlausschuss das endgültige Wahlergebnis wie folgt fest: Wahlberechtigte insgesamt 107 925; Wähler insgesamt 67 049; Ungültige Stimmen 600. Von den gültigen Stimmen entfallen auf die Wahlvorschläge: Grüne 15 718 Stimmen, CDU 21 007, AfD 8205, SPD 8074, FDP 5264, Die Linke 1587, ÖDP 671, Freie Wähler 2649, KlimalisteBW 392, W2020 2443 und Volt 439.

Peter Hauk (CDU) wurde mit Erstmandat in den Landtag gewählt. Landrat Brötel gratulierte ihm ausdrücklich zur Wiederwahl.

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis ist auf 62,1 Prozent zurückgegangen. Zum Vergleich: 2016 lag die Wahlbeteiligung bei 68,5 Prozent. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt allerdings, dass im Jahr 2016, im Vergleich zu vorausgegangenen Landtagswahlen, besonders viele Wähler im Neckar-Odenwald-Kreis ihre Stimme abgegeben haben (2006: 51,5 Prozent; 2011: 62,9 Prozent). Der Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg liegt 2021 bei 63,8 Prozent.