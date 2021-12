Entsorgungstermine im Blick

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Verteilung des Kalenders der KWiN mit den Entsorgungsterminen für Haushalte für das Jahr 2022 beginnt am Freitag, 3. Dezember. Dieser wird per Post an sämtliche Haushalte im Neckar-Odenwald-Kreis zugestellt. „Der Versand der etwa 76 000 Kalender ist vor Weihnachten abgeschlossen“, heißt es in einer Mitteilung. Die Entsorgungskalender für Privathaushalte können ab Freitag, 3. Dezember, online unter www.kwin-online.de/kalender heruntergeladen werden. Auf Seite 2 des Entsorgungskalenders gibt es hierfür auch einen QR-Code, über diesen sind die Informationen über eine App abrufbar.

Das Herunterladen für den Online-Kalender 2022 wird zum 3. Dezember 2021 aktiviert. Möglich ist der Eintrag der Abfuhrtermine in den persönlichen digitalen Termin-Kalender sowie ein Erinnerungsservice für die Abfuhrtermine per E-Mail an den Computer oder das Smartphone.

Ein weiterer QR-Code wurde im Beileger mit den Bestellkarten für Sperrmüll und für Haushaltsgeräte angelegt. Ab 2022 ist es möglich, die Sperrmüll-Abholung zusätzlich zu den bekannten Sperrmüllkarten auch online zu bestellen. Diese Funktion kann ab Ende Januar genutzt werden, nachdem die neuen Gebührenbescheide versandt wurden.

Wie immer enthält der Entsorgungskalender die Entsorgungstermine für das gesamte neue Jahr mit Berücksichtigung aller Feiertagsverschiebungen. Terminverschiebungen aufgrund von Feiertagen sind im Kalender mit Ausrufezeichen gekennzeichnet. Als Beileger enthält der Kalender die Sperrmüll- und Haushaltsgroßgerätekarte.

Zeitgleich beginnt auch die Verteilung des gewerblichen Entsorgungskalenders der AWN an die Gewerbebetriebe.

Informationen gibt es bei der KWiN unter Telefon 06281/9060.