Entdeckungstouren auf eigene Faust

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Geo-Naturpark feiert auch in diesem Jahr feiert die Europäische Geopark-Woche, und zwar vom 23. Mai bis 6. Juni. Anders als in den vergangenen Jahren legt man unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ den Fokus ganz besonders auf gemeinsam entwickelte Angebote, die zugleich jeder auf eigene Faust entdecken und wahrnehmen kann.

Für Ratefüchse gibt es rund um das Unesco-Welterbe Grube Messel einiges zu gewinnen, wenn man sich mit den Unesco Global Geoparks und den drei UNESCO Weltnaturerbestätten in Deutschland auskennt.

Zu Fuß lässt sich die Region ganz einfach erkunden mit den Wandertipps, die es auf der Geo-Naturpark-Homepage zum Download gibt. Sie entführen in tiefe Wälder; auf stille Pfade und in weite Landschaften, wo man je nach Laune die Seele baumeln lassen oder auch sportlich aktiv unterwegs sein kann.

Die Tipps gibt es nach Landkreisen sortiert auf der Webseite zum Download. Und wer darüber hinaus weitere Wege erkunden möchte findet im dortigen Shop das passende Kartenmaterial.

Außergewöhnliche Einblicke

Außergewöhnliche Einblicke weit über die Region hinaus bietet die internationale Fotoausstellung „West-Östliche Impressionen“. Sie zeigt besondere Aufnahmen der beiden Unesco Global Geoparks Bergstraße-Odenwald und Mt. Lushan (China). Nachdem das Museumszentrum in Lorsch seine Pforten wieder geöffnet hat, ist ein persönlicher Besuch der Ausstellung im 1. OG wieder möglich.

Wer möchte, kann sich virtuell schon einmal unter der Internetadresse www.youtube.com/watch?v=F0ZaZTCV5QY umschauen.

Wer zumindest virtuell zu den Unesco Global Geoparks in Europa reisen möchte. Kann im Geopark-Album auf Facebook (https://www.facebook.com/geo.naturpark/photos/?ref=page_internal) stöbern und sich inspirieren lassen, ebenso von der weltweiten Geopark-Vielfalt.

Den Abschluss der Europäischen Geoparkwoche bildet wie immer der Welterbe- und Geo-Naturparktag, der am 6. Juni in Lorsch stattfindet. Aufgrund der Corona-Situation gibt es in der Innenstadt kein großes Fest, sondern zwei Ausgabestellen mit Informationen und kleinen Geschenken der beteiligten Partner – jeweils an der Geschäftsstelle und am Museumszentrum.