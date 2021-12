Engagierter Einsatz für vielseitiges Wegenetz

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Naturpark Neckartal-Odenwald ist eine attraktive Region für Wanderer und bietet mit zertifizierten Wanderwegen, den Hauptwanderwegen des Odenwaldklubs und den Rundwanderwegen des Naturparks ein vielseitiges Naturerlebnisangebot.

Die betreuten Rundwanderwege des Naturparks umfassen eine Länge von insgesamt 4000 Kilometer. Um dieses vielseitige Wegenetz auch weiterhin zu erhalten, müssen die Markierungen etwa einmal jährlich kontrolliert werden.

Auch für 2022 sucht der Naturpark engagierte Wegewarte. © Naturpark

Die Kontrolle umfasst die Vollständigkeit der Markierungen zu erfassen, die entweder geklebt oder meistens mit Farbe direkt an die Bäume gepinselt werden. In diesem Jahr konnten über 20 neue ehrenamtliche Wegwarte vom Naturpark in die Wegekontrolle und Markierung eingeführt werden. Aktuell engagieren sich über 130 Ehrenamtliche in der Betreuung der Naturpark-Rundwanderwege. Dadurch konnten 2021 über 3200 Kilometer Wegstrecke kontrolliert beziehungsweise markiert werden.

Für 2022 sucht der Naturpark weitere interessierte und naturverbundene Menschen zur Unterstützung bei der Markierung seiner Wanderwege, die gegen Aufwandsentschädigung eine Patenschaft als Wegewart übernehmen möchten.

