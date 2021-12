Buchen. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden Artur Hauk und Roland Rhein, zwei langjährige und erfolgreiche Mitarbeiter der Volksbank Franken, in den Ruhestand verabschiedet.

Auf 46 Jahre Betriebszugehörigkeit blickte Vorstand Rainer Kehl bei Kundenberater Artur Hauk zurück. Seine Ausbildung zum Bankkaufmann begann Hauk im August 1975 bei der damaligen Volksbank Walldürn-Hardheim. Nach seiner Ausbildung war er im Bereich Zahlungsverkehr und Service in der Bankstelle Bretzingen sowie in der Beratung in Hardheim tätig, ehe er 1987 in die Kreditsachbearbeitung in Hardheim wechselte. Zudem fungierte Hauk in den Bankstellen Rütschdorf und Bretzingen als kompetenter Ansprechpartner in allen Finanzangelegenheiten. Im Oktober 1991 wechselte er in die Kreditberatung in Hardheim, betreute zudem weiterhin die beiden Bankstellen. Als Privat- und Firmenkundenberater war Hauk seit 1994 ebenfalls in Hardheim tätig. Seit 2016 übernahm er zusätzlich die Funktion des Individualkundenberaters in Hardheim. Diverse Berater-Seminare, der VR-BeraterPass und das Führungsseminar besuchte Artur Hauk im Laufe der Jahre. 1995 erlangte er den Abschluss „Genossenschaftlicher Bankbetriebswirt bgv“.

Den 32-jährigen Werdegang von Roland Rhein skizzierte Vorständin Karin Fleischer. Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann und dem erfolgreichen Abschluss zum Bilanzbuchhalter, trat Rhein am im Oktober 1989 in die Dienste der Volksbank Franken ein. Zehn Jahre war Rhein in der Abteilung Rechnungswesen in Buchen als Gruppenleiter Zahlungsverkehr tätig und wechselte im Jahr 1999 in die Marktfolge Aktiv. Während seiner langjährigen Tätigkeit bildete er sich in vielen Fachseminaren im Bereich Kreditsachbearbeitung weiter. Das Führungsseminar besuchte er im Jahr 1997.

Die beiden Vorstandsmitglieder Fleischer und Kehl dankten den beiden ausscheidenden Mitarbeitern für die geleisteten Dienste und die stets angenehme, engagierte Zusammenarbeit. Der Betriebsratsvorsitzende Mike Dell schloss sich den guten Wünschen an und dankte den „Jung-Rentnern“ im Namen der Belegschaft für das stets gute und harmonische Miteinander.

