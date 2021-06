Energieagentur Neckar-Odenwald bietet Plattform für Weiterbildung

Neckar-Odenwald-Kreis. Seit Anfang des Jahres fördert das Bundesamt für Forschung und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in der neuen „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) mit attraktiven Fördersätzen energetische Maßnahmen wie zum Beispiel Heizungstausch oder Dämmmaßnahmen. Neu dabei ist, dass Sanierungsmaßnahmen zusätzlich mit einem Bonus in Höhe von fünf Prozent gefördert werden, wenn diese Maßnahme zuvor in einem, ebenfalls vom BAFA geförderten, individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) empfohlen wurde und umgesetzt wird. Bei einem Heizungstausch kann damit die Förderung auf bis zu 50 Prozent steigen, wenn eine alte Ölheizung gegen eine Heizung mit erneuerbaren Energien ausgetauscht wird.

Zudem wird die Erstellung des iSFP ebenfalls vom BAFA mit einem Zuschuss gefördert. Weiterhin kann der iSFP auch im Rahmen des Erneuerbaren Wärme Gesetzes des Landes Baden-Württemberg als teilweise Erfüllungsvariante eingesetzt werden.

Für sanierungswillige Hausbesitzer ist es aufgrund der komplexen Materie empfehlenswert, sich qualifizierte Beratung zu holen. Dem entsprechend verzeichnet die Energieagentur Neckar-Odenwald (EAN) aktuell eine hohe Nachfrage. Die EAN will Architekten, Ingenieuren, Fachplanern, Energieberatern, Fachbetrieben und Handwerkern im Rahmen eines umfangreichen Online-Lehrgangs eine Plattform zur Weiterbildung, Netzwerkbildung und zum Erfahrungsaustausch bieten.

Der Online-Lehrgang mit Theorie- und Praxisteil, den die EAN in Zusammenarbeit mit der Akademie der Ingenieure anbietet, umfasst 32 Unterrichtseinheiten und ist bei der DENA anerkannt. Im Praxisteil wird ein individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) für ein reales Gebäude erarbeitet. Im theoretischen Teil werden Maßnahmen zur Qualitätssicherung von geförderten Sanierungsvorhaben erörtert und die aktuellen Förderbedingungen im Programm „Energieeffizient Sanieren - Wohngebäude“ aufgefrischt. Mit den Referenten Stefan Horschler und Heiko Schiller stehen profunde Kenner dieses Themenfeldes zur Verfügung.

Durch die Teilnahme an diesem Onlinelehrgang kann der Praxisnachweis in der Kategorie „Energieeffizient Bauen und Sanieren – Wohngebäude“ und „Energieberatung für Wohngebäude (BAFA)“ ersetzt werden. Mitglieder des Qualitätsnetzwerks Bauen Neckar-Odenwaldkreis erhalten 25 Prozent Rabatt. Interessenten können den Rabattcode bei der Energieagentur anfordern.

Weitere Informationen über Inhalte, Termine und Kosten gibt es bei der EAN unter Telefon 06281/906-810 oder im Internet unter https://akading-online.de/shop/AKD-OLS-OEEE03/. Der Lehrgang startet am 15. Juni. Eine rechtzeitige Anmeldung wird empfohlen.

