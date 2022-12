Eirich feiert Weltpremiere in Nürnberg

Hardheim. Nach mehr als zwei Jahren Pandemie und großen Einschränkungen für Industrie- und Branchenevents, kann das familiengeführte Unternehmen Eirich aus Hardheim auf einen erfolgreichen Neustart mit hochkarätigen Präsenzveranstaltungen zurückblicken. Zu den internationalen Messe-Highlights im zweiten Halbjahr zählten vor allem die Weltleitmesse bauma in München und die Powtech in Nürnberg.

Bis zum Jahresende wird die gesamte Eirich-Gruppe auf über 50 Messen und Symposien in 20 Ländern ausgestellt und dafür 1228 Quadrameter Standfläche bebaut haben. Gleich fünf Hauptmessen in einem Jahr allein in Deutschland mit teilweise kurzer Planungszeit waren eine Herausforderung, der sich das Team gerne stellte, um in den persönlichen Austausch mit Kunden und Interessenten vor Ort zu gehen. Besonders die Veranstaltungen im Herbst hielten viele Highlights bereit.

Die Powtech, die europäische Leitmesse für Pulver und Schüttgut, sorgte bei Ausstellern und Interessierten für große Begeisterung. Vom 27. bis 29. September präsentierte sich Eirich als einer von 479 Ausstellern und feierte die Weltpremiere seines neuen Qualitätsprüfsystems „QualiMaster VC1“, das auf viel Interesse stieß. Das neue System prüft und analysiert Granulate, die als aufbereitete Produkte aus dem Eirich-Mischer kommen auf seine Qualität. Ein innovatives Kamerasystem mit angebundener Analyse-Software wird dabei über einem Förderband installiert und bewertet das damit transportierte Material berührungslos und in Echtzeit.

„Insgesamt waren wir hochzufrieden mit der Qualität und der fachlichen Bandbreite, die die Powtech und ihre Besucher auch dieses Jahr wieder zeigten. Unser innovatives System der optischen Granulat-Überwachung gepaart mit der künstlichen Intelligenz zur Analyse bildet einen Meilenstein auf dem Weg zur selbstoptimierenden Produktion. Auch die weiteren Angebote zogen Fachbesucher auf den Stand. Das ist eine vielversprechende Basis für viele spannende Neuprojekte“, resümiert Geschäftsführer Stephan Eirich.

Anerkennung für Innovation

Die Weltleitmesse für Bau-, und Baustoffmaschinen sowie -fahrzeuge in München hat bei Eirich eine lange Tradition – seit Gründung der Messe ist Eirich immer vor Ort gewesen. Das Event lockte in diesem Jahr wieder mehr als 495 000 Besucher aus über 200 Ländern an. Vor rund 3200 Ausstellern konnte sich Eirich über die Anerkennung für seine digitale Produktinnovation freuen: Für das Thema „Konsistenzmessung direkt im Mischer“ kam das Unternehmen beim „bauma Innovationspreis“ bis in den exklusiven Kreis der Finalisten. Das Innovative dahinter: Früher musste der Mischvorgang beendet und eine Probe entnommen werden, um die Konsistenz des Betons zu überprüfen. Nun entfällt dieser Arbeitsschritt und das System misst die Konsistenz direkt im Mischer vollautomatisch und ohne Handarbeit. Dass das Thema nicht nur bei der Fach-Jury Anklang fand, bewiesen viele neugierige Blicke und interessante Fachgespräche am Messestand.

Ein besonders aktuelles Thema war zudem die Klima-Krise gepaart mit den Bestrebungen nach Nachhaltigkeit und ressourcenschonenden Produktionsprozessen. Auch hier konnte Eirich mit besonders effizienten Lösungen überzeugen und seine Position als Vorreiter schärfen.

„In Summe durften wir zahlreiche qualitativ hochwertige Kontakte erfassen und sind sehr zuversichtlich, dass sich daraus einige interessante Projekte entwickeln. Unser Messeexponat, der Eirich-Intensivmischer mit 500 Litern Volumen wurde direkt auf der Messe verkauft. Somit können wir sehr zufrieden mit dem Messeauftritt und den ersten Resultaten sein“, so Stefan Berberich (Vertrieb) und Maximilian Dunkel (Marketing), die gemeinsam den Messeauftritt von Eirich verantworteten.

Planungen für 2023

Für das nächste Jahr sind die Planungen schon angelaufen. Eirich wird sich und seine Technologien auf sechs großen, internationalen Leitmessen mit einer Standgröße bis zu 240 Quadratmetern präsentieren. Vor allem neue Produkte in den Bereichen Labortechnik, Lithium-Ionen-Batterieproduktion (Giga-Factories) und Digitalisierung (Künstliche Intelligenz) stehen 2023 im Fokus und werden dort vorgestellt.

Höhepunkte sind unter anderem die Messen für Gießerei und Metalle Gifa und Metec, die Battery Show und erneut die Powtech. Eine neue Messe ergänzt zudem den Veranstaltungskalender 2023: die ProSweets in Köln. In der Süßwaren- und Lebensmittelproduktion sieht das Unternehmen gute Marktchancen für seine innovativen hygienischen Mischer und wird dem Fachpublikum erstmals sein Portfolio vorstellen. Weiterhin werden die Experten der Eirich-Gruppe auf 16 nationalen und circa 25 internationalen Veranstaltungen in Europa, Indien, China, Korea, Japan und den USA präsent sein.