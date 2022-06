Einstieg in erfolgreiche Karriere

Lauda-Königshofen. Auf großes Interesse stieß die Laudaer Bildungsmesse in der Stadthalle. Noch am Samstag präsentieren sich Firmen und Institutionen den Berufseinsteigern in der Stadthalle. Bereits kurz nachdem die Tore am Freitag geöffnet hatten, strömten ganze Schulklassen, kleinere Gruppen, aber auch einzelne Interessenten in die Messeräume.

Die Bildungsmesse Lauda-Königshofen ist eine über viele Jahre gewachsene Veranstaltung. Sie bietet ein einzigartiges Angebot für die jungen Menschen im Main-Tauber-Kreis und richtet sich an Besucher aus allen Schularten, Absolventen, Studenten, und sonstige Interessenten, die sich vielleicht nur einmal orientieren wollen. Es geht auch nicht nur darum, bei einem Rundgang möglichst viele Flugblätter oder Prospekte einzusammeln – auch wenn schriftliche Informationen natürlich in ausreichender Menge bereit lagen. Viel wichtiger ist es dem Veranstalter, die jungen Leute ins Gespräch mit den Unternehmen und Einrichtungen zu bringen, die Ausbildungsplätze anbieten. Nur so kann deutlich gemacht werden, dass es ein Angebot für fast jeden Ausbildungswunsch gibt, denn die Region hat eine sehr hohe Nachfrage nach Fachkräften in allen Bereichen.

Ob Handwerk, Dienstleistung oder schulische Weiterbildung: Der Bogen ist weit gespannt und die Bildungsmesse Lauda-Königshofen kann so der Schlüssel zu einem erfolgreichen Berufsleben werden. Interessante Vorträge an beiden Messetagen zwischen 9 und 15.30 Uhr, das Schülercafé in der Stadthalle sowie eine Last Minute Börse (freie Ausbildungsplätze für dieses Jahr) an diesem Samstag runden das Angebot ab.

Informationen und Impulse

Mehr als 80 Betriebe und Institutionen geben wichtige Informationen, Tipps und Impulse zum Einstieg in das bevorstehende Berufsleben aber auch zur Aufnahme eines Studiums. Von der Antriebstechnik über die Gartengestaltung, Polizei, Landmaschinentechnik, Bundeswehr, Gesundheits- und Pflegebereich bis zum Straßenbau und der Zahnmedizin reicht die breitgefächerte Palette der Informationsmöglichkeiten für den späteren Beruf.

Gute Chancen

Die Chance für Schulabgänger, in ihren Wunschberuf einsteigen zu können, sei noch nie so groß gewesen wie im Augenblick, wie in den Gesprächen mit den verschiedenen Vertretern der Firmen aus Handel, Dienstleistung, Industrie und Handwerk, aber auch der Schulen und Institutionen vor Ort, deutlich zu hören war. Und noch eines zeigte die Bildungsmesse 2022: Im persönlichen Gespräch zwischen dem zukünftigen Auszubildenden und seinem späteren Lehrer, Ausbilder oder Lehrmeister können bereits im Vorfeld viele Missverständnisse und Vorurteile ausgeräumt werden.

Viele Aussteller sind „Stammkunden“ und beteiligen sich bereits zum wiederholten Male an der Bildungsmesse, die anfangs unter der Federführung der IHK und der Handwerkskammer Heilbronn-Franken in Lauda-Königshofen und Heilbronn organisiert wurde.

Die meisten Unternehmen kommen aus dem Main-Tauber-Kreis. Mit der Firma Würth, Stammsitz in Künzelsau, der Baufirma Leonhard Weiss und dem Ventilatorenhersteller ebm-papst aus Mulfingen, sind zudem auch international sehr erfolgreich aufgestelltes Unternehmen aus dem Hohenlohe-Kreis mit dabei. Bundeswehr und Polizei, die Fachschule für Sozialwesen (Bildungsakademie) der Johannes Diakonie Mosbach, die Euro Akademie für Sozialpädagogik in Tauberbischofsheim oder die Technische Hochschule Aschaffenburg und das Informationszentrum Zahn- und Mundgesundheit in Stuttgart, runden das Angebot ab.

Solide Kenntnisse

Eine Ausbildung vermittelt solide Kenntnisse und Fertigkeiten für eine sich anschließende berufliche Tätigkeit. Oft ist sie auch der Einstieg in eine erfolgreiche Karriereentwicklung. Viele Führungskräfte in der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken haben ihren Weg mit einer Berufsausbildung begonnen. Wie der Einstieg gut gelingt, wie Berufswahl und Bewerbung richtig angegangen werden, waren auch Themen der IHK-Heilbronn-Franken auf der Bildungsmesse.

Bewerbung richtig machen

Unter dem Motto „IHK vor Ort“ boten die Berater der Kammer ein interessantes Programm an, welches sich an Schülerinnen und Schüler der Berufsorientierung und Eltern gleichermaßen richtete. Wer mehr über das Thema „Berufswahl und Bewerbung richtig machen“ wissen will, hat dazu von 12 bis 12.45 Uhr die Gelegenheit. Der Vortrag vermittelt in einfacher Form die Grundlagen für eine erfolgreiche Ausbildungsplatzsuche. Das Angebot der Bildungsmesse wird mit dem anschließenden Vortrag „Mit Ausbildung zum Erfolg“ von 13 bis 13.40 Uhr abgerundet. Dieser Vortrag gibt erste Einblicke in den Aufbau und den Ablauf einer Berufsausbildung sowie in die späteren Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.