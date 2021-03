Die Frauenbeauftragte des Landratsamtes sieht in der Corona-Pandemie auch Vorteile für die Gesellschaft. So sei der Zusammenhalt gewachsen und die Digitalisierung schreite voran.

Neckar-Odenwald-Kreis. Am 8. März feiern die Deutschen den „Weltfrauentag“ – und das bereits zum 110. Mal. Der Tag steht in diesem Jahr unter dem internationalen Motto „Frauen in Führungspositionen: Für eine

...