Amorbach. Der Klimawandel ist die größte Bedrohung unserer Zeit – auch wenn man aktuell im Hinblick auf die Pandemie anderer Meinung sein könnte. Aber ohne eine bewohnbare Erde ist alles nichts wert. Wie aber, soll das Problem angegangen werden? Angesichts der Tatsache, dass schnelle, wirksame Maßnahmen dringend nötig werden und sich nach wie vor viel zu wenig bewegt, sollte man nicht untätig sein.

Schritt in die richtige Richtung

AdUnit urban-intext1

Auch wenn vielen das Problem des Klimawandels als zu groß erscheint, als dass einzelne, individuelle Handlungen wirklich etwas bewirken könnten, so ist doch jede einzelne Aktion ein Schritt in die richtige Richtung.

Die Joachim & Susanne Schulz Stiftung hatte für März eine große Eröffnung ihrer Klimaschutz-Kampagne „Hier und Jetzt: Klima. Zukunft. Gestalten.“ geplant. Die Umweltausstellung „MenschenWelt“ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) sollte den Startschuss machen. Sieben Wochen lang sollten die Pforten der frisch sanierten Villa Schulz für Schulen und die breite Bevölkerung geöffnet werden, um anhand interaktiver Exponate und eines bunten Rahmenprogramms auf den weltweiten Klimawandel aufmerksam zu machen.

Aufgrund der Pandemie wurde die Wanderausstellung nun erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Nichtsdestotrotz sollen im Frühjahr Corona konforme Veranstaltungen rund um den Klimaschutz stattfinden.

AdUnit urban-intext2

Um ins Bewusstsein zu heben, wie sehr auf dieser Erde beim Klimaschutz alle aufeinander angewiesen sind, beteiligt sich die Stiftung in den kommenden Wochen an drei internationalen Aktionstagen, an denen die Dringlichkeit aber auch die Möglichkeiten zum Handeln jedes Einzelnen thematisiert werden: Am 22. März ist der Internationale Weltwassertag.

Wertvolle Ressource

Es soll darauf aufmerksam gemacht werden, das Wasser die wertvollste Ressource auf der Erde ist. Eine regionale Mitmachaktion für Kinder und Jugendliche findet vom 15. bis 22. März zum Thema statt. Die „Earth Hour“ – auf Deutsch Erdstunde – ist eine internationale Aktion des WWF (Weltnaturstiftung), welche am 27. März von 20.30 bis 21.30 Uhr stattfindet.

AdUnit urban-intext3

Unter dem Monto: „Licht aus. Klimaschutz an“ soll symbolisch eine Stunde gesparte Energie gespendet werden.

AdUnit urban-intext4

Zum internationalen Tag der Erde am 22. April findet ein digitaler Vortrag zur globalen Agenda 2030 im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald statt. Details zu den Aktionstagen finden sind unter www.js-schulz-stiftung.de/aktionstage im Internet zu finden.