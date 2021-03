Neunkirchen. Bei seinen „Rekordwochen“ ist Radio Regenbogen erneut auf ein „Highlight“ gestoßen: Diesmal ging es um die größte Sammelleidenschaft, und da hat eine Hörerin die beiden Morgenmoderatoren Cristina Klee und Otti sprichwörtlich umgehauen.

Siegerin bei diesem Wettstreit wurde trotz starker Konkurrenz Jessica Ittemann aus Neunkirchen bei Mosbach. Die 33-Jährige ist im wahren Leben Marktleiterin bei einem Discounter, privat dreht sich bei ihr aber seit vier Jahren alles um Einhörner. Mittlerweile ist sie daheim überall von tausenden dieser Fabelwesen umgeben.

Egal, wohin man geht oder schaut bei Jessica: Überall, aber wirklich überall lugt irgendwo das berühmte Horn des märchenhaften Pferdewesens heraus. Das ganze Haus ist außen und innen komplett im Einhorn-Look. Angefangen von pinken Tapeten bis zum Einhorn-Bett, von der Einhorn-Ketchup-Flasche in der Küche bis zum Einhorn-Stall im Garten.

Die Liebe Jessicas zu den Fabelwesen geht inzwischen auch unter die Haut: Kürzlich hat sie sich den Arm von oben bis unten mit Einhörnern tätowieren lassen. Jessica: „Hier im Haus ist alles voller Einhörner, die machen mich einfach glücklich und entführen mich in ihre Welt“.

Für die Radio Regenbogen-Morgenmoderatoren Cristina Klee und Otti war damit klar: „Wer sein Hobby so liebt und auch so lebt wie Jessica, hat die Auszeichnung für die vermutlich größte Einhorn-Sammlung in Deutschland mehr als verdient“. 1000 Euro gibt es jetzt von Radio Regenbogen für diesen „Rekord der Woche“. Die wird Jessica Ittemann natürlich in ihre Leidenschaft investieren: Im Internet hat sie bereits spezielle Einhorn-High Heels entdeckt.