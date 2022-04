Einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten

Neckar-Odenwald-Kreis. Zur Zertifizierung als „Fairtrade-Landkreis“ präsentierte der Neckar-Odenwald-Kreis im September letzten Jahres seine eigene fair gehandelte Genuss-Schokolade, die „NOKolade“. „Mittlerweile sind bereits über 2000 Stück je Sorte verkauft“, berichtet Ulrike Paeper vom Weltladen in Mosbach, die die Bestellungen für die Vertriebspartner im gesamten Kreisgebiet koordiniert. „Wir freuen uns sehr, dass die NOKolade bei so vielen Bürgerinnen und Bürgern Gefallen findet. Ein voller Erfolg!“, freut sich auch Kreisentwicklerin Lisa-Marie Bundschuh, die vonseiten des Landkreises das Projekt betreut.

Das Fairtrade-Team des Landratsamts empfiehlt die NOKolade nun unter anderem als kleines, hochwertiges Geschenk in der anstehenden Osterzeit. „Jede verkaufte NOKolade ist ein kleiner Beitrag zu einer besseren Welt mit fairer Bezahlung, dem Verzicht auf Kinderarbeit und umweltgerechtem Handeln in den Herkunftsländern der Rohstoffe“, wirbt Kreisentwicklerin Lisa-Marie Bundschuh für die Idee hinter der Schokolade.

Die Idee für die „NOKolade“ entstand in einem Treffen der Fairtrade-Steuerungsgruppe der „Fair und Regional“-Kampagne im Neckar-Odenwald-Kreis. Gefertigt wird die handgeschöpfte Schokolade in der Manufaktur Zotter in Österreich, die zu den besten Chocolatiers der Welt zählt.

Die NOKolade zeichnen sehr hochwertigen Zutaten aus, die sowohl fair als auch regional in Bioqualität gehandelt sind, als auch eine eigens dafür entwickelte Verpackung.

Bei folgenden Verkaufsstellen ist die NOKolade aktuell erhältlich: Bürgermarkt Neunkirchen (Neunkirchen), Weltladen Mosbach (Mosbach), Central Apotheke (Mosbach), Bäckerei Dreschflegel (Mosbach), Der Hofladen Heinrichhof (Obrigheim), Die Fritze Beck Biobackstube (Großeicholzheim), Weltladen Osterburken (Osterburken), Landhandel Barth (Aglasterhausen), Beeren Bauer Naturkost GmbH (Adelsheim und Buchen), Mein Dorfladen Rosenberg eG (Rosenberg), Herm GmbH + Co. KG (Buchen und Mosbach), Weltladen Buchen (Buchen), Heilig Hof Gbr (Gerichstetten).

Verfügbar ist die „NOKolade“ in den Sorten Nobel Hobel (Zartbitter), Nussi Bussi (Nuss) und Rock‘n‘Roses (Frucht).

