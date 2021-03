Odenwald-Tauber. Die Caritas-Dienstgeber müssen ihre Blockadehaltung aufgeben und die Dienstgeber-Entscheidung ist ein Schlag ins Gesicht vieler Altenpfleger, so eine Pressemitteilung der KAB (Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung) und Arbeitnehmerseelsorge der Region Rhein-Neckar/Odenwald-Tauber.

„Das laute Klatschen im Sommer für die Pfleger in der Altenhilfe haben die kirchlichen Dienstgeber der Caritas jetzt unverständlicherweise mit einem heftigen Watschen für Beschäftigte im privaten Pflegebereich beantwortet“, kritisieren KAB-Diözesansekretär Ulf Bergemann und Arbeitnehmerseelsorger Uwe Terhorst. Das Sonderrecht des Dritten Weges dürfe nicht zu einer Blockadehaltung zulasten von Pflegekräften führen.

Ver.di und die Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche BVAP hatten im September den Tarifvertrag Altenpflege ausgehandelt. Ein als allgemeinverbindlich gesetzter Tarifvertrag hätte für die Pflegebranche Mindestniveau etwa für Gehälter und Urlaubsansprüche gebracht. Geringqualifizierte Pflegehilfskräfte in der privaten Pflege arbeiten ab 1. April für den gültigen Mindestlohn von 11,80 Euro pro Stunde.

„Blockadepolitik“

„Viele Pflegekräfte sind im Alter selbst auf staatliche Almosen angewiesen, denn um eine Rente in Höhe der Grundsicherung zu erlangen“, so Bergemann, „müssten ungelernte Pflegekräfte ununterbrochen 53 Jahre Vollzeit arbeiten“. Die Blockadepolitik der Dienstgeber in der arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas stürze zigtausend Pflegekräfte in die Altersarmut. Das Dienstgeber-Nein betreffe vor allem Beschäftigte in privaten Pflegeeinrichtungen, da laut Arbeitnehmerentsendegesetz Caritas und Diakonie ihre Zustimmung erklären müssen, damit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil die Allgemeinverbindlichkeit für die gesamte Branche in Kraft setzen kann. Die KAB und Arbeitnehmerseelsorge kritisieren, dass einmal mehr die Kirche hier wichtiges Vertrauen bei den betroffenen Pflegekräften und der Gesellschaft verspielt habe. Die zerklüftete Lohnlandschaft in der Altenpflege bleibe so zum Schaden von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten. „Wir fordern die Dienstgeberseite auf, dem allgemeinverbindlichen Tarif Altenpflege zuzustimmen“, forderte Terhorst weiter.