Eine Verletzte und 15000 Euro Sachschaden

Walldürn. Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro sind nach Angaben der Polizei das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen in Walldürn. Ein 58-Jähriger befuhr mit seinem Seat gegen 8 Uhr die Dr. Heinrich-Jöhler-Straße in Fahrtrichtung Walldürn-Süd. An der Kreuzung mit der Schönbornstraße übersah er vermutlich den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Peugeot einer 36-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei der Kollision wurde die Peugeot-Fahrerin leicht verletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

