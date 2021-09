„Eine Ehre und Freude“

Neustadt/Schlempertshof. Die 73. Deutsche Weinkönigin wird am 24. September aus dem Kreis von sechs Finalistinnen gewählt. In der Fachjury sitzt auch in diesem Jahr wieder Wahlkreisabgeordneter Alois Gerig (CDU). Der Vorentscheid, an dem elf Weinköniginnen und Weinprinzessinnen aus den deutschen Weinanbaugebieten teilgenommen haben, fand am vergangenen Samstag in hybrider Form statt. Die Teilnehmerinnen wurden während der zweistündigen Veranstaltung fachlich intensiv geprüft. „Die Frauen haben mit großem Fachwissen und auch durch ein äußerst professionelles Auftreten überzeugt. Für das Finale verspreche ich mir deshalb viel Spannung“, so Gerig.

Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Ernährung und Landwirtschaft durfte bereits mehrfach die Wahl zur Deutschen Weinkönigin begleiten: „Für mich ist es eine große Ehre und Freude mit dabei sein zu dürfen. Die Wahl hat es in sich, denn die Kandidatinnen werden nicht nur ausführlich zu ihrem Wissen rund um den kostbaren Rebensaft und seine Herstellung befragt, sondern müssen dieses etwa auch bilingual auf Deutsch und Englisch wiedergeben. Da bedarf es höchster Konzentration – sowohl bei den Teilnehmerinnen als auch bei uns Jurymitgliedern“.

Mit Sina Erdrich und Henrike Heinicke haben auch die beiden Weinhoheiten aus Baden und Württemberg die nächste Runde erreicht und somit immer noch Chancen auf den Titel. Die Wahl der Deutschen Weinkönigin wird jährlich vom Deutschen Weininstitut (DWI) in Zusammenarbeit mit dem SWR ausgerichtet. Das Finale am kommenden Freitag, bei dem die Fachjury wieder traditionell im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße sitzen wird, kann wieder live im Programm des SWR verfolgt werden.

Dann zeigt sich auch an wen die amtierende Deutsche Weinkönigin Eva Lanzerath die Krone weiterreichen wird.

