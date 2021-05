Neckar-Odenwald-Kreis. Das Netzwerk „Schulewirtschaft“ Neckar-Odenwald-Kreis traf sich am vergangenen Dienstag virtuell, um die Berufe der Bauwirtschaft unter die Lupe zu nehmen. Anhand seiner digitalen Angebote zur Berufsorientierung gab der Verband der Bauwirtschaft Baden-Württemberg den rund 30 Teilnehmern mit einem Quiz einen kurzweiligen und unterhaltsamen Einblick in Berufe und Ausbildung.

„Bauarbeiter sind nicht gleich Bauarbeiter. Vielmehr verbirgt sich hinter dem Sammelbegriff eine Vielzahl von über 20 Ausbildungsberufen“, wie Jürgen Mayer, Maurermeister und Aus- und Weiterbildungspädagoge bei der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, zu Beginn der Veranstaltung klarstellte. Normalerweise gibt Mayer im BauBus Schülern direkte und greifbare Einblicke mit Praxisbezug.

Seit Beginn der Pandemie steht dieses Angebot Schulen in Baden-Württemberg in abgewandelter Form als digitale Unterrichtsstunde zur Verfügung. Dabei spricht das Angebot nicht nur Schüler verschiedenster Jahrgangsstufen an, sondern machte auch den 30 teilnehmenden Lehrkräften, Berufsberatern der Agentur für Arbeit und weiteren in der Berufsberatung engagierten Teilnehmern viel Spaß.

Die gut einstündige Online-Veranstaltung war gespickt mit Informationen, witzigen Anekdoten, kurzen Videos mit Auszubildenden und einigen Quizfragen. Neben Schätz- und Wissensfragen mussten die Teilnehmer beispielsweise die typischen Karriereschritte der Bauwirtschaft vom Azubi über den Gesellen, den Polier bis hin zum Meister oder Betriebsleiter in die richtige Reihenfolge bringen.

Alle Fragen wurden fachkundig mit Informationen hinterlegt, egal ob es um den Stuckateur als Klimaschützer auf der Baustelle oder das Zusammenwirken von Stahl und Beton im Hinblick auf Zug- und Druckkräfte ging. Bei einer weiteren Aufgabe ging es um das Erkennen typischer Berufe anhand eines Fotos, zum Beispiel vom Baugeräteführer oder Gleisbauer. Wer hier schnell war und richtig lag, konnte so einige Punkte gewinnen. Mit 8865 Punkten entschied die Teilnehmerin mit dem selbstgewählten Nicknamen Sina das Quiz für sich. Mit der Gewinnerin freuten sich die anderen Teilnehmer, als diese virtuell auf das Treppchen gehoben wurde.

Nachwuchsförderung

Abschließend gab Moritz Reusch, bei der Bauwirtschaft Baden-Württemberg unter anderem verantwortlich für die Förderung der Nachwuchsgewinnung, einen kurzen Überblick über die Kampagne „Bau-dein-Ding“. Diese beinhaltet beispielsweise eine Lehrermappe, die in verschiedenen Schulfächern und von allen Schulformen genutzt werden kann. Auch die Ausbildungsplatzbörse, die unter www.bau-dein-ding.de zu finden ist, wurde von den Teilnehmern getestet, und es wurde positiv angemerkt, dass viele Unternehmen im Landkreis vertreten sind.

„Dabei freuen sich Bauunternehmen immer über Bewerbungen“, weiß Stefan Münich vom Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft in Mannheim. „Auch wenn gerade keine Ausbildungsplätze ausgeschrieben sind, lohnt sich die Nachfrage. Viele Unternehmen entscheiden sich auch spontan noch für einen Azubi mehr, wenn eine entsprechende Bewerbung vorliegt.“ Dies gilt trotz Pandemie, während der sich sogar ein Anstieg der Jugendlichen in Ausbildung um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr für Baden-Württemberg verzeichnen lässt (5896 Azubis am 31. März 2021).

Insgesamt räumte die Veranstaltung mit vielen Vorurteilen auf und ermöglichte abwechslungsreiche Einblicke in ein vielfältiges Berufsfeld. „Wir haben viel gelernt, unseren Blick auf die Bauwirtschaft geschärft und dabei noch Spaß gehabt“, fasste Frank-Martin Entzer, Vorsitzender Wirtschaft des Netzwerks „Schulewirtschaft“ Neckar-Odenwald-Kreis, die Veranstaltung zusammen.

Das Netzwerk „Schulewirtschaft“ fördert die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen in der Region – eingebunden in ein Netzwerk auf Landes- und Bundesebene (www.schulewirtschaft-bw.de).