Einblicke in die Geschichte des Kreises

Mosbach. Eine öffentliche Führung durch die Jubiläumsausstellung „Der Neckar-Odenwald-Kreis ist 50!“ bietet Kreisarchivar Alexander Rantasa am Freitag, 24. März, um 15 Uhr im Hauptsitz des Landratsamts, Neckarelzer Straße 7, in Mosbach an.

Zwölf Schautafeln

Willkommen sind dazu alle Interessierten, die anhand der zwölf Schautafeln noch einmal vertiefte Einblicke in die Kreisgeschichte gewinnen wollen.

Schwerpunkt auf Entstehung

Die Ausstellung setzt den Schwerpunkt auf die Entstehung des Kreises und nimmt die Betrachterin und den Betrachter mit auf eine historische Reise vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Kreisreform 1973.

Auch die Entwicklung der beiden wichtigsten Kreisorgane, das Amt des Landrats und der Kreistag, werden nochmals vertiefter dargestellt. Eine Zeittafel von 1973 bis 2023 rundet die Schau ab.

Die Führung ist kostenlos. Eine Anmeldung unter presse@neckar-odenwald-kreis.de ist hilfreich, aber nicht zwingend notwendig.