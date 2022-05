Einblicke in die Arbeitswelt

Neckar-Odenwald-Kreis. Türen auf, Schüler rein – am Donnerstag, 2. Juni, öffnen von 18 bis 21 Uhr im Neckar-Odenwald-Kreis etablierte Handwerksbetriebe ihre Pforten. Schüler können sich live bei den Handwerksmeistern über Ausbildung und Praktikum in den teilnehmenden Unternehmen informieren. Dabei schnuppern sie in „ihr“ Handwerk und lernen dabei eine ganze Menge über das Berufsbild. Danach wissen sie, ob ihr angestrebter Beruf ihrem Wunschbild entspricht. Angesprochen sind alle Schüler in den Hauptschulen, Werkrealschulen, Realschulen und Gymnasien. Anmeldung, auch in mehreren Betrieben, entweder über den QR-Code auf den verteilten Handzetteln und Plakaten oder über die KH-Homepage (www.kh-mosbach.de/nacht-der-ausbildung.html).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1