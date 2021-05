Das Gesundheitsamt erhielt am Dienstag Kenntnis über einen weiteren Todesfall im Landkreis mit Covid-19. So starb eine 93-jährige Frau am Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 im Neckar-Odenwald-Kreis steigt somit auf 134.

Dem Gesundheitsamt des Landratsamtes wurden am Dienstag weiter 14 neue Fälle gemeldet.

