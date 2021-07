Ein Picknick geht auch abfallarm

Neckar-Odenwald-Kreis. Es ist Sommer- und Picknickzeit. Das geht auch abfallarm: Das Essen kann gut schon zu Hause in fest verschließbare und wiederverwendbare Dosen verpackt werden. Auch Soßen und Dips können zu Hause in praktische wiederverwendbare Gefäße portioniert werden.

Auch Getränke können gut zu Hause in wiederverwendbare Flaschen abgefüllt werden. Soll es ein Fertiggetränk sein, ist eine Mehrwegflasche erste Wahl. Geschirr, Gläser und Besteck gibt es zum Beispiel im Campingbedarf, leicht und fast unzerbrechlich und dafür immer wiederverwendbar.

Abfall, der nicht vermeidbar ist, nimmt man am besten in einer mitgebrachten Abfalltüte mit nach Hause und sortiert es dort in die unterschiedlichen Tonnen.