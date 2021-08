Ein Leuchtfeuer zum Orientieren

Wir alle haben sie noch im Kopf, die vielen verstörenden Bilder der Flutkatastrophe von Ahrweiler in Rheinlandpfalz und den anderen Gebieten Deutschlands, die betroffenen waren. Dieser Tage erreichten uns Aufnahmen eines verheerenden Erdbebens aus Haiti. Genauso erschütternd haben wir die Bilder und Dokumentationen aus Afghanistan wahrgenommen, wo Terror und Machtübernahme durch die Taliban herrschen. Eine Katastrophenmeldung jagt die nächste. Und nach wie vor, wird unser Leben von „Corona“ begleitet und beeinflusst. Unser Leben, aber auch das Leben der Welt, ist aus den Fugen geraten. Und gerade was die Pandemie betrifft, ein Auf und Ab … kein Ende in Sicht. So können weiterhin keine langfristigen Planungen durchgeführt werden. Niemand kann vorausschauen, wie lange die Pandemie noch anhält und vor allem, wie es weitergehen wird. Wie geht es denn weiter? Eine Frage, die sich sicherlich viele stellen. Unser Leben ist ein einziger Hindernislauf geworden – oder anders ausgedrückt, wir tappen im Dunkel, im Nebel. Kein schönes Gefühl.

Lighthouse – Leuchtturm. Genau das braucht es in diesen Zeiten. Ein „Leuchtfeuer“, an dem wir uns orientieren können, egal wie stürmisch, dunkel oder neblig es gerade ist. Vielleicht können wir aus dem Lied „My Ligthouse“ von Rend Collective (aus dem Englischen übersetzt) etwas Positives für uns entnehmen: „In meinem Ringen und meinen Zweifeln, in meinem Scheitern verschwindest du nicht, deine große Liebe führt mich hindurch. Du bist die Stille in meinem stürmischen Meer. In der Stille lässt du mich nicht los, in meinen Fragen wird deine Wahrheit wahr bleiben. Deine große Liebe führt mich hindurch. Du bist die Stille in meinem stürmischen Meer. Mein Leuchtturm, mein Leuchtturm leuchtet in der Dunkelheit, ich werde dir folgen. Mein Leuchtturm, mein Leuchtturm. Ich werde dem Versprechen vertrauen, dass du mich sicher zum Strand bringst. Ich fürchte mich nicht davor, was morgen kommt. Jeden Morgen werde ich aufstehen und singen, denn Gottes Liebe leitet mich hindurch. Du bist die Stille in meinem stürmischen Meer. Feuer vor uns, du bist der Strahlende, du wirst uns durch den Sturm führen.“ Ja, ein Leuchtturm gibt Orientierung. Ein Leuchtturm zeigt in Dunkelheit und Nebel den Weg. Ein Leuchtturm ist Wegweiser im Sturm und weist uns die Richtung. Ein Leuchtturm steht auf festem Grund und ist weit sichtbar. Ein Leuchtturm erhellt und schenkt Zuversicht. Ein Leuchtturm gibt uns einen Standort an. Ein Leuchtturm gibt Sicherheit und Schutz.

Bei all unserem Zweifeln wird Er uns leiten und uns aus Dunkelheit und Nebel führen. Gott gibt uns Orientierung. Genau davon erzählt dieses Lied und auch die Lesung aus dem Buch Josua vom Sonntag. „Denn der Herr, unser Gott, war es, der uns und unsere Väter aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeführt hat und der vor unseren Augen alle die großen Wunder getan hat. Er hat uns beschützt auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind und unter allen Völkern, durch deren Gebiet wir gezogen sind“.

Ich wünsche uns allen, dass Gottes Leuchtkraft uns auch weiterhin durch die nebligen Wochen und Monate führt.

Markus Vogl, Diakon Kirchengemeinde Mosbach-Elz-Neckar