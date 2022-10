Ehrung für Schmitt und Sennert

Neckar-Odenwald-Kreis. Mit der Ehrenurkunde der Landesarbeitsgemeinschaft für „Urlaub auf dem Bauernhof in Baden-Württemberg“ wurden Anita Schmitt aus Hardheim und Gerlinde Sennert aus Preunschen ausgezeichnet. Sie erhalten die Ehrung jeweils für ihre engagierte, ehrenamtliche Tätigkeit in der regionalen Anbietergemeinschaft „Urlaub auf dem Bauernhof im Fränkischen Odenwald“.

Als Gründungsmitglied hat sich Anita Schmitt über 20 Jahre als stellvertretende Vorsitzende der regionalen Anbietergemeinschaft in besonderem Maße für den Landtourismus in Baden-Württemberg verdient gemacht. Sie brachte sich mit viel persönlichem Engagement, Aufgeschlossenheit und Kreativität für den Landtourismus in der Region Odenwald und den Austausch der Berufskollegen untereinander ein.

Anita Schmitt gehörte von 1997 bis 2017 dem Vorstand der Anbietergemeinschaft „Urlaub auf dem Bauernhof im Fränkischen Odenwald“ an und ist Anbieterin von drei Ferienwohnungen auf dem Bauernhof.

Gerlinde Sennert hat seit über 24 Jahren als Kassenwart die Finanzen der regionalen Anbietergemeinschaft im Griff. Als aktives, beständiges und kreatives Mitglied des Vereins verantwortet sie Messeauftritte, Teilnahmen an Veranstaltungen, Märkten und bei regionalen Festen.