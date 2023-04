E-Mobilität wichtiges Thema

Neckar-Odenwald-Kreis. 28 Feuerwehrangehörige der Feuerwehren Billigheim, Elztal, Osterburken, Ravenstein, Schwarzach und Waldbrunn nahmen kürzlich an einer Fortbildung zum Thema E-Mobilität bei der Feuerwehr Billigheim, Abteilung Sulzbach teil. Die Fortbildung wurde von der Stabsstelle Feuerwehr und Bevölkerungsschutz des Landkreises organisiert und von der Firma Q4flo aus Maulbronn durchgeführt, die sich auf solche Fortbildungen spezialisiert hat.

Bürgermeister Martin Diblik, stellvertretender Kreisbrandmeister Bernd Häring und Kommandant Dirk Kochendörfer begrüßten die Dozenten und Teilnehmer. Sie hoben die Wichtigkeit der Fortbildung hervor und bedankten sich bei den Anwesenden, dass sie sich die Zeit genommen haben, um sich fortzubilden. Im ersten Teil der Fortbildung wurde den Teilnehmern die notwendige Theorie vermittelt. Nach einer kurzen Pause konnten im praktischen Teil verschiedene Einsatzszenarien an einem präparierten Fahrzeug durchgeführt werden. Die Dozenten unterstützten die einzelnen Szenarien mit Bildmaterialien von Unfällen mit E-Fahrzeugen. Hierdurch konnten die Fortbildungsteilnehmer alle Einsatzszenarien so real wie möglich abarbeiten, bei denen der Schwierigkeitsgrad kontinuierlich gesteigert wurde. Zu Anschauungszwecken standen den Feuerwehrangehörigen zudem ein E-Fahrzeug sowie ein Hybrid-Fahrzeug zur Verfügung. Diese konnten zum Ende der Fortbildung nochmals ausführlich in Augenschein genommen werden. Das Erlernte werden die Teilnehmer in ihre Heimatfeuerwehr weitergeben und anwenden.