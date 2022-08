E-Auto für Kliniken

Neckar-Odenwald-Kreis. Ein neues Elektroauto der Neckar-Odenwald-Kliniken wird ab sofort für Dienstfahrten zwischen Buchen und Mosbach sowie in der Umgebung eingesetzt. „Unsere Mitarbeiter pendeln regelmäßig zwischen unseren zwei Standorten Mosbach und Buchen und legen täglich auch für andere Termine in der Region etliche Kilometer zurück: Ab sofort mit einem umweltfreundlichen Klinik-Auto“, freut sich Frank Hehn, Geschäftsführer der Kliniken.

Der Volkswagen des Typs „ID.3“ ist ein rein elektrisches Modell mit der höchsten Effizienzklasse und hat eine maximale alltagstaugliche Reichweite von bis zu 335 Kilometer. Das neue Fahrzeug wird an einer eigenen Ladestation in Mosbach aufgeladen.

Aber nicht nur im Bereich der E-Mobilität gehen die Kliniken mit gutem Beispiel voran. Derzeit werde die Beleuchtung an beiden Standorten auf energiesparende LED-Leuchten umgerüstet. Außerdem soll der Ersatzbau eines zukünftigen Bettentrakts in Buchen eine Photovoltaikanlage erhalten. Außerdem verfügt die Klinik über eine Holzhackschnitzelheizungsanlage. Über diese wird zum größten Teil die Heizung und Warmwasseraufbereitung am Standort Buchen gespeist.