Dunkles Kapitel der Geschichte

Mosbach. „Uns wollten sie auf die Seite schaffen…“ so lautet der Titel des 1992 erschienenen 2. Hefts aus der Publikationsreihe des VHS-Arbeitskreises „Mosbach im 3. Reich“. Der Arbeitskreis hatte es sich bereits in den 1980er Jahren zur Aufgabe gemacht, Licht ins Dunkel der Mosbacher Geschichte zwischen 1933 und 1945 zu bringen.

Dieses Heft griff das damals und auch heute noch schwierige Thema der Deportation und Ermordung von 262 Menschen mit Behinderung aus den damaligen Johannesanstalten Mosbach und Schwarzach in den Jahren 1940 und 1944 auf.

Publikation und Ausstellung

Der Publikation vorausgegangen war eine gleichnamige Ausstellung im Jahr 1990, in der die Mosbacher Öffentlichkeit mit dem Schicksal der aus den Anstalten abtransportierten Menschen konfrontiert wurde, die Opfer des ab 1940 durchgeführten „NS-Euthanasie“-Programms wurden. Überlebende erinnerten sich, wie Mitbewohner von „grauen Bussen“ abgeholt wurden und niemals zurückkehrten, ebenso kamen ehemalige Mitarbeiter der Anstalten zu Wort. Dr. Hans-Werner Scheuing, ehemaliger Lehrer an der Johannesschule in Schwarzach, holte die Geschichte dieser menschenverachtenden Politik und der vor Ort davon Betroffenen in seiner Dissertation aus dem Jahr 1997 ans Licht. Er forschte nach Namen und Biografien der ermordeten Menschen, spürte neue Quellen auf, wie etwa von der Forschung bisher nicht zur Kenntnis genommene Klinikunterlagen.

Deshalb weiß man heute, dass 32 dieser Opfer aus Mosbach stammten. Die Schicksale dieser 32 Menschen werden seit Ende 2018 von Ehrenamtlichen erforscht.

Bis Ende November liefen die Fäden dieser „Arbeitsgemeinschaft Lebensgeschichten“ bei Christine Funk, der damaligen Leiterin des Mosbacher Kulturamtes zusammen. Nach ihrem Eintritt in den Ruhestand hat die hiesige Stadtarchivarin Martina Rantasa dan die Leitung der Arbeitsgruppe übernommen.

Ergebnisse vorstellen

Nachdem schon über die Hälfte der Biografien bearbeitet und auch ein guter Teil davon bereits aufgeschrieben wurde, möchte die „Arbeitsgruppe Lebensgeschichten“ nun die bisherigen Arbeitsergebnisse im Rahmen eines Vortragsabends der Öffentlichkeit vorstellen.

Dafür wurde Dr. Lea Oberländer aus Mannheim gewonnen. Die Historikerin forschte in ihrer Dissertation über die massenhafte Ermordung von kranken und behinderten Menschen in Deutschland im Allgemeinen und in Mannheim im Besonderen. Sie wird an dem Abend den historischen Hintergrund der „NS-Euthanasie“ und der „Aktion T 4“ beleuchten. Außerdem werden Mitglieder der Mosbacher Arbeitsgemeinschaft ausgewählte Biografien vorstellen. Eine Frage- und Diskussionsrunde soll die Veranstaltung abrunden.

Die Mosbacher Ehrenamtlichen erhoffen sich, durch die Veranstaltung weitere Mitstreiter für ihr wichtiges Vorhaben zu gewinnen. Interessierte sind herzlich willkommen!