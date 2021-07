DRK passt Öffnungszeiten der Teststationen an

Neckar-Odenwald-Kreis. Aufgrund der sinkenden Nachfrage für Corona-Schnelltests mussten die Öffnungszeiten an den DRK-Teststationen teilweise reduziert werden. Wenn bereits ein Termin an einer Station gebucht wurde, die nun nicht mehr zur ausgewählten Zeit geöffnet hat, kann der Termin an einer der anderen Teststationen problemlos wahrgenommen werden. Die Möglichkeit der Testung besteht weiterhin in Buchen und Walldürn an sieben Tagen in der Woche. Der DRK-Kreisverband Buchen bittet hierfür um Verständnis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ferner weißt das Deutsche Rote Kreuz auf die neue Bundes-Testverordnung hin, welche besagt, dass nun jede Testung per Unterschrift vom Kunden bestätigt werden muss, ein Ausweis ist hierzu ebenfalls vorzuzeigen.

Nachfolgend die neuen Öffnungszeiten der jeweiligen Teststationen:

Schnelltest-Zentrum Buchen (DRK KV Buchen, Henry-Dunant-Str. 1): Montag bis Donnerstag von 7 bis 9 Uhr, Freitag von 7 bis 9 Uhr und 13 bis 20 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schnelltest-Station Buchen (Marktstraße, unter dem Stadtturm): Montag bis Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr, Sonntag von 9.30 bis 12.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr.

Schnelltest-Station „Sanus Apotheke“ (Buchen, Daimlerstr. 1): Montag bis Samstag 9 bis 19 Uhr.

Schnelltest-Zentrum Walldürn (Haus der offenen Tür, Schachleiterstraße 27): Montag bis Freitag von 7 bis 12 Uhr, Freitag von 17.30 bis 21 Uhr, Samstag von 7 bis 10 Uhr, Sonntag von 10 bis 13 Uhr.

RIO-Schnelltestzentrum in Osterburken (Baulandhalle, Kapellenstraße 14): Montag und Freitag von 9 bis 12 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 16 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 15 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Schnelltest-Station Mudau (Parkplatz, TSV Sportheim): Samstag von 9 bis 15 Uhr.

RIO-Schnelltest-Station Adelsheim (vor dem Rathaus): Montag, Donnerstag und Freitag von 17 bis 19 Uhr, Sonntag von 10 bis 13 Uhr.