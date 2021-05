Von einer Entspannung in der Corona-Krise kann im Neckar-Odenwald-Kreis weiter keine Rede sein. Die dritte Welle scheint hier, anders wie in weiten Teilen Deutschlands, noch nicht gebrochen. Dies dokumentieren 38 am Freitag gemeldete Neuinfektionen beim Landratsamt. Zudem starb eine 79-jährige Frau an den Folgen der Krankheit, womit die Zahl der Todesfälle auf 133 gestiegen ist.

