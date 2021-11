Das Landesgesundheitsamt (LGA) Stuttgart meldete am Mittwoch drei weitere Todesfälle für den Landkreis. So starb ein 88-jähriger Mann im Mosbacher Krankenhaus. Zudem starben eine 87-jährige Frau und ein 83-jähriger Mann am Standort Buchen. Die Frau war eine Bewohnerin des DRK-Pflegeheims Luise von Baden in Schefflenz. Damit sind 152 Kreisbürger in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Die

...